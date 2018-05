Platini admite manipulação no Mundial 98

As duas seleções acabaram mesmo por chegar ao jogo decisivo. A França sagrou-se vencedora em casa com uma vitória por 3-0.

"Quando organizámos o calendário fizemos uma pequena aldrabice", reconheceu Michel Platini no programa Stade Bleu a ser transmitida na íntegra no domingo na rádio France Bleu. Platini, que cumpre castigo de oito anos, copresidiu ao Comité de organização do Mundial de 1998.

"Se terminássemos em primeiro do nosso grupo e o Brasil terminasse em primeiro do seu, não nos poderíamos encontrar antes da final", afirmou Platini em conversa com o seu amigo Jacques Vendroux.

"Estamos em casa, por isso desenrascamo-nos. Não vamos passar seis anos a organizar o Mundial se não podermos fazer umas pequenas aldrabices. Achas que os outros não fizeram o mesmo nos mundiais deles? Achas...", admitiu no excerto.

Brasil e França eram cabeças-de-série. O Brasil na qualidade de campeão do mundo e a França de anfitriã.