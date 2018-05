Tudo o que precisa de saber sobre o casamento real

Cerimónia real realiza-se hoje, na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor. São esperaos 600 convidados

O casamento de Meghan Markle e do príncipe Harry acontece já hoje, sábado, e vai decorrer no Castelo de Windsor e, como tal, os britânicos já estão todos a postos para a celebração real.

A cerimónia oficial tem início pelas 12h na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, tendo este sido o local escolhido pelo príncipe e por Meghan Markle por vários motivos. O príncipe foi batizado nesta capela em 1984 e, além disso, também o casamento do seu pai com Camilla Parker Bowles se realizou neste espaço.

Os convidados começarão a chegar pelas 09h30 e este momento decorrerá até cerca das 11h. De seguida espera-se que a noiva chegue à capela pelas 11h30 e passado meia hora dá-se início ao casamento real, ao meio dia.

Os preparativos foram muitos e detalhados, nada pode falhar e, as restrições também foram algumas. Fique a conhecer todos os detalhes do casamento mais esperado do ano.

A lista de convidados

Para a cerimónia foram convidadas 600 pessoas, sendo que 200 são amigos próximos dos noivos e da família real. A família real britânica também estará presente, assim como a família de Meghan Markle.

De fora deverão ficar alguns políticos, como é o caso de Theresa May, a primeira-ministra do Reino Unido, Barack Obama, ex-presidente dos EUA e ainda o atual presidente dos EUA, Donald Trump.

Um dos fatores para o número de convidados ser mais reduzido que o casamento de Kate Middleton e William deve-se ao facto de o Príncipe Harry não estar na linha direta de sucessão ao trono e, portanto, não existe a necessidade de convidar figuras políticas mundia. No entanto, não significa que não venham a comparecer alguns políticos e celebridades mundiais.

Quem também vai falhar o casamento é o pai de Meghan, que anunciou esta semana que não irá estar presente na cerimónia nem irá acompanhar a filha ao altar para depois de ter sido operado ao coração na quarta-feira, tendo esta intervenção ocorrido uma semana depois de ter sofrido um ataque cardíaco.

Inicialmente corriam rumores de que seria a mãe de Markle a levá-la ao altar, mas mais tarde confirmou-se que será o Príncipe Carlos, o pai de Harry e William, a levar a noiva até ao altar. O pedido foi feito pela própria Meghan Markle, confirmou a família real em comunicado.

Restrições

De acordo com a casa real, nenhum dos convidados está autorizado a levar câmaras de filmar, ou quaisquer outros dispositivos que permitam capturar imagens da cerimónia.

Mas além destas proibições, foi também enviado um código de roupa para todos os convidados, onde é referido que estes não devem utilizar medalhas de ouro, entre várias outras sugestões que impedem , por exemplo, espadas.

A procissão

É já tradição na família real e, após a cerimónia, está prevista uma procissão que passa pelo passeio de carruagem dos recém-casados, para que estes mostrem as alianças que trocaram. Este momento deverá ocorrer pelas 13h, uma hora depois da cerimónia, com partida da Capela de São Jorge, em direção ao Castelo de Windsor.

Presentes de casamento

Meghan Markle e Harry também impuseram algumas restrições no que diz respeito a este aspeto. Ambos pediram a todos aqueles que queiram contribuir com um presente de casamento, para o fazerem através de uma doação a uma das sete instituições de caridade escolhidas por eles.

Padrinho de casamento

O príncipe William vai ser o padrinho de casamento, uma vez que a história também foi igual no casamento de William com Kate Middleton – Harry foi o padrinho de ambos.

Custos da Cerimónia

A família real anunciou que ficará encarregue de todas as despesas que o casamento tiver.

O copo de Água

O Palácio de Kensington anunciou, através do próprio convite de casamento, que o copo de Água iria ter lugar no St.George’s Hall.

Lua de mel

Não é nada certo, mas todas as apostas apontam para Botswana, onde ambos se conheceram e começaram a namorar.