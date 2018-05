Sporting reage à saída de patrocinador

Numa publicação partilhada no Facebook do Sporting, a direção de Bruno de Carvalho reagiu à intenção da empresa Grupo Inforphone terminar o contrato de patrocínio com o clube de Alvalade.

“Este é apenas um exemplo da teia que está a ser urdida há muito tempo com o objetivo claro de denegrir o Sporting e de derrubar a atual Direção”, refere o comunicado.

“Nas últimas horas, a sucessão de notícias – umas verdadeiras (poucas), outras completamente falsas e caluniosas – pretende dar a ideia de um Clube em desagregação e com uma liderança frágil, isolada e sem rumo”, lê-se no comunicado.

Leia o comunicado na íntegra: