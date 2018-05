Sporting. Miguel Relvas abandona Conselho Leonino

Miguel Relvas demitiu-se esta sexta-feira do Conselho Leonino.

Numa carta enviada ao presidente da mesa da Assembleia-Geral do Sporting, Jaime Marta Soares, Relvas explica: “A instabilidade que hoje se verifica em torno do Sporting Clube de Portugal não é mais suportável”.

“É precisamente no sentido de contribuir, simbolicamente, para uma clarificação que promova a estabilidade e a normalidade desportiva e institucional que venho por este meio apresentar a V. Exa o meu pedido de demissão do Conselho Leonino”, escreve Miguel Relvas na carta de demissão deste órgão consultivo do Sporting.