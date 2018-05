Jorge Jesus fica no Sporting se Bruno de Carvalho sair ou faz ano sabático

Depois da final da Taça de Portugal, este no domingo no Jamor, Jorge Jesus vai de férias com a família, com dois cenários pela frente: ou continua no Sporting (se Bruno de Carvalho sair), ou sai (se Bruno ficar). Segundo um conhecedor da situação, «Jesus é a única pessoa que pode colar os cacos no Sporting» - pelo que muitos adeptos estão a fazer pressão para que continue.

Caso contrário, fará um ano sabático. «Irá estudar o futebol americano e o basquetebol», conta um amigo. Na verdade, há muito que Jorge Jesus alimenta a ideia de que o futuro do futebol está em mudanças táticas que já são praticadas naquelas modalidades.

Caso saia, Jesus não abdica de receber aquilo a que tem direito. O mesmo acontece com o resto da equipa técnica.

Segundo uma fonte interna, o que o Sporting terá a pagar ao conjunto dos técnicos caso os despeça rondará os 12 milhões de euros.

Ao SOL, Bruno de Carvalho, através de uma fonte oficial da direção do clube, deu outra versão dos factos.