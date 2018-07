Ativista ucraniano atacado durante protesto anticorrupção | VÍDEO

Vitaly Shabunin, um dos principais ativistas ucranianos contra a corrupção, foi atacado esta terça-feira com um líquido verde, que o deixou com queimaduras químicas, durante um protesto em Kiev.

De acordo com a Reuters, juntaram-se no local de protesto, frente ao gabinete do procurador-geral anticorrupção, elementos contra o protesto, sendo que um dele atacou o ativista com o que poderá ser Zelyonca, um antisséptico vendido na Ucrânia que deixa manchas difíceis de ser removidas.

“Peço desculpa por ter os olhos fechados. Tenho uma queimadura química”, afirmou Vitally Shabunin, que além do ataque com Zelyonca, foi atingido também com bolos.

O protesto levado a cabo por Shabunin tinha como objetivo a demissão do procurador-geral anticorrupção, depois da investigação ao filho de Arsen Avakov, ministro do Interior, por suspeita de desvio de dinheiro do Estado, ter sido encerrada por sua decisão.

Veja o vídeo.