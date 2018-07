Detido mais um suspeito do ataque à Academia do Sporting

O Dário de Notícias avançou esta terça-feira com a notícia de uma nova detenção no âmbito da investigação do ‘ataque’ à Academia de Alcochete, havendo assim um total de 37 detidos até ao momento.

De acordo com o DN, Hugo Ribeiro, elemento do staff da Juventude Leonina, foi detido na Charneca da Caparica, suspeito de envolvimento no ataque aos jogadores de futebol do Sporting, em maio.

Hugo Ribeiro será apresentado amanhã, quarta-feira, logo pela manhã, no tribunal do Barreiro. Segundo o DN, o Ministério Público (MP) pediu a prisão preventiva para o suspeito.