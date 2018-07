“A mim parece-me que o bebé não é verdadeiro” | FOTO

Luciana Abreu foi mãe de duas gémeas em dezembro de 2017, mas o parto não aconteceu da forma ideal, e as bebés nasceram prematuras e com uma saúde frágil, tendo estas ficado uns tempos internadas.

Agora, sete meses depois do nascimento, a cantora praticamente não surge com elas em público, e parece querer evitar ao máximo que as suas caras apareçam na imprensa.

Contudo, esta terça-feira, Luciana Abreu tem sido criticada nas redes sociais, depois de ter publicado uma imagem onde faz publicidade a uma loja de produtos para crianças, e onde aparece a utilizar um ‘babywearing’. Mas em vez de ali estar uma das suas bebés, a cantora colocou um boneco.

“A mim parece-me que o bebé não é verdadeiro, estou certa não?”, pode ler-se num dos comentários feitos à imagem, ou ainda, “o que ela tem ao colo é um boneco”.