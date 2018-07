Crianças tailandesas já saíram do hospital

Os 12 jovens e o treinador que ficaram presos na gruta inundada na Tailândia tiveram alta do hospital Chiang Rai esta quarta-feira. Os jovens vão responder às perguntas dos jornalistas numa conferência de imprensa organizada pelo governo tailandês.

“Trata-se de deixar os meios de comunicação social colocarem questões e depois deixá-los regressar à vida normal sem que estejam constantemente a ser alvo da atenção dos media”, disse Sunsern Kawkumnerd, porta-voz do governo tailandês à France Press.

A conferência de imprensa está marcada para as 18h – 11h em Lisboa – e terá a duração de uma hora. As perguntas dos jornalistas foram avaliadas pelos psiquiatras que acompanham as crianças e o treinador de forma a evitar momentos que possam ser traumáticos para as crianças, uma vez que recordar o sofrimento pode prejudicar a recuperação das crianças, dizem os especialistas.

Os jovens foram resgatados da gruta por três fases, tendo os primeiros saído da ilha no domingo dia 8 de julho. A operação de salvamento acabou na terça-feira dia 10.