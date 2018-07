GNR que passam poucas multas são castigados

Os militares têm de passar 15 multas por mês aos automobilistas e se não o fizerem são ameaçados com procedimentos disciplinares

Os militares da GNR estão em protesto contra as medidas impostas pelo comandante do posto de Braga que castiga quem passa poucas multas, avança o Correio da Manhã.

Segundo o abaixo-assinado, os profissionais de segurança pública sofrem “coação e ameaças” e sentem-se “desmotivados e apavorados” com o trabalho.

O sargento Hélder Antunes colocou um objetivo de 15 ordenações aos automobilistas por mês por militar e, caso não o cumpram são castigados.

Os castigos passam por mudanças nos horários com a proibição de trocar de serviço com colegas mas chega a haver também ameaças com procedimentos disciplinares.