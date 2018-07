Novo Record. Google é multada em 4,3 mil milhões

Um ano depois, a Google voltou a ser multada pela Comissão Europeia por causa de políticas anticoncorrenciais do sistema operativo Android.

O valor da multa é o mais alto de sempre, apesar de ser manifestamente inferior ao máximo permitido pela União Europeia – ou seja 9,5 mil milhões de euros.

Ao que tudo indica, o principal problema baseava-se na estratégia negocial da empresa norte-americana. De acordo com a comissária Margrethe Vestager, responsável pela regulação da concorrência, a Google obrigava a pré-instalação se serviços da Google – o maior exemplo disso é o Chrome – para poderem usar o a aplicação Google Play, onde se compram as aplicações Android. Além disso, a empresa incitava com pagamentos os fabricantes a pré-instalarem o seu motor de busca, ignorando assim os serviços dos concorrentes.

Esta investigação durou oito anos e fez com que os records de coimas voltem a ser batidos. Recorde-se que há cerca de um ano a Google também tinha sido multada no valor de 2,4 mil milhões por razões semelhantes.