FC Porto. Francisco J.Marques e Fernando Saúl suspensos por dois meses

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol condenou Francisco J. Marques, o diretor de comunicação do FC Porto, a dois meses (60 dias) de suspensão e a uma multa de 3.825 euros.

Além do diretor de comunicação do clube, também Fernando Saúl, speaker e oficial de ligação aos adeptos, foi suspenso por 50 dias e punido a pagar uma multa de 3.443 euros. A SAD dos dragões também terá de pagar 5.738 euros, escreve o Record.

Em causa estão as declarações feitas por todos estes responsáveis sobre a arbitragem do jogo V.Setúbal-Benfica, em que os encarnados venceram por 2-1 com um penalti já obtido nos descontos. Na altura, o Benfica apresentou uma participação disciplinar, tendo sido agora conhecida a decisão do CD, que considera que os portistas são culpados de lesão da honra e reputação.

Fernando Saúl já reagiu à decisão através das redes sociais: "Enquanto um não for preso isto não acaba". Também J. Marques reagiu no Twitter: "Prendam-nos. Enquanto não os prenderem isto vai continuar a ser a palhaçada de sempre."