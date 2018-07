“Aqui perdi duas pessoas que amava”

Cristina Caras Lindas tem vindo a passar alguns episódios menos felizes na sua vida. Depois de há uns meses ter perdido aquele que era apontado pela comunicação social como seu namorado, o fotógrafo Pedro Palma, a apresentadora vive agora um novo problema com a mãe e a filha, que estão a ultrapassar graves problemas de saúde.

Além disso, a apresentadora colocou a sua casa à venda, e fez um anúncio nas redes sociais, lembrando todos os episódios que a levaram a tomar esta decisão.

"Chegou a hora de partir deste lugar encantado, onde foi intenção minha, aqui escrever a 'Biografia Aquela Garota' não terminei pois tantos episódios aconteceram que me impediram quase de respirar por tanto sofrimento, vivendo aqui perdi duas pessoas que muito amava e amarei, aqui adoeci uma vez mais, aqui a doença da minha Mãe, aqui festejei projectos que nunca aconteceram, gravei entrevistas a única grande alegria foi o nascimento do meu Anjo Santiago e muitos almoços e jantares com os meus grandes amigos e amigas", pode ler-se na legenda da publicação feita nas redes sociais.

"Aqui, tive o mar a gritar-me força e o final de cada dia, a sussurrar-me paz. Que a próxima casa, me traga a alegria esperada, saúde e o meu grande sonho realizado", concluiu Caras Lindas.