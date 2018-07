Incêndios já estão a chegar ao Circulo Polar Ártico

O país pediu, esta quarta-feira, ajuda a parceiros da União Europeia (UE) para conseguir controlar os 44 fogos ativos no país, uma vez que estes já estão a chegar ao círculo polar ártico, onde as temperaturas, mesmo durante a época de verão, são muito baixas.

As zonas mais atípicas que estão a ser afetadas pelos incêndios deste verão são a Gronelândia, o Alasca, a Sibéria e o Canadá.

De acordo com o The Guardian, centenas de pessoas já tiveram de deixar as suas casas. Além disso, todas as vias ferroviárias foram interrompidas e a situação é, de acordo com as autoridades do país, bastante complicada.

Várias imagens captadas e transmitidas pelo satélite da Copernicus – satélite responsável pela atualização de fogos da Europa - mostram que há mais de 60 incêndios ativos na Suécia, na Noruega, na Finlândia e na Rússia.