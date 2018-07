Estudo revela que hora de jantar influencia o risco de desenvolver cancro da mama ou próstata

Sabia que jantar cedo pode estar a diminuir o risco de vir a ter cancro da mama ou da próstata? Quem o diz é um grupo de investigadores da Universidade de Barcelona, em Espanha, que desenvolveram um estudo sobre o tema.

Para o estudo, publicado no Journal of Cancer e que analisou a ligação entre o risco de aparecimento de cancro e a hora das principais refeições, foram observados dados de 621 pacientes com cancro da próstata e de 1.215 com cancro da mama, e ainda 872 homens e 1321 mulheres que não sofriam de qualquer tipo de cancro.

Os resultados basearam-se em questões colocadas aos participantes e diziam respeito a horas de refeições, hábitos de sono e ainda a horários de prática de atividade física.

O estudo concluiu então que jantar antes das 21h, ou até mesmo esperar duas horas após as refeições antes de ir para a cama, pode diminuir em 20% o risco de desenvolver cancro da mama ou da próstata.