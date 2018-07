Algumas das frases mais conhecidas de Nelson Mandela

Nelson Mandela faria hoje 100 anos. O livro 'In the words of Nelson Mandela", editado pela primeira vez em 1997, compila as frases mais marcantes do líder sul-africano, escritas em cartas, proferidas em entrevistas, nas alegações perante os tribunais durante o Apartheid e nos discursos políticos após a libertação.

Eis uma seleção de algumas das citações mais inspiradoras:

- "Lutei contra o domínio branco e contra o domínio negro. Persegui o ideal de uma sociedade livre e democrática onde todas as pessoas vivem juntas, em harmonia e com igualdade de oportunidades. É um ideal pelo qual espero viver e atingir. mas, se for necessário, estou disposto e morrer por ele".

- "Da experiência de um anormal desastre humano que durou demasiado tempo tem de nascer uma sociedade da qual toda a humanidade se orgulhe".

- "Ninguém nasce a odiar o outro pela cor da pele, pela origem ou pela religião. As pessoas aprendem a odiar e, se podem aprender a odiar, também podem aprender a amar".

- "Nunca, nunca, nunca mais deverá esta terra fantástica voltar a sofrer a opressão de um homem sobre outro".

- "tanto quanto brancos mataram negros, negros mataram brancos".

- "A supremacia branca implica a inferioridade negra".

- "No meu país, primeiro vai-se para a prisão, mas depois passa-se a presidente".

- "Nunca considerei nenhum homem superior a mim, dentro ou fora da prisão".

- "Aprendi que o valor não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele. Um homem valente não é aquele que não sente medo, mas o que se sobrepõe a ele".

- "A grandeza da vida não consiste em não cair nunca, mas em levantarmo-nos de cada vez que caímos".

- "Parece sempre impossível até que ser feito".

- "Depois de subirmos uma grande montanha, descobrimos que há muito mais montanhas para escalar".

- "Sempre soube que um dia voltaria a sentir a relva debaixo dos meus pés e que caminharia ao sol, livre".

- "Estou apaixonado por uma mulher notável. ela mudou a minha vida" (sobre Graça Machel).

- "A imprensa é um dos pilares da democracia".

- "Lutar contra a pobreza não é um assunto de caridade, mas de justiça".

- "Haverá vida depois de Mandela".