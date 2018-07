Banco de Portugal aplica coimas de 273 mil euros no 2.º trimestre

Dos 39 processos decididos, 25 respeitam a infrações de natureza comportamental, 10 respeitam a infrações de natureza prudencial, duas respeitam a infrações a deveres relativos à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.

O Banco de Portugal (BdP) instaurou 34 processos de contraordenação e decidiu 39 durante o segundo trimestre de 2018, aplicando coimas de mais de 273 mil euros.

“Dos 39 processos decididos, 25 respeitam a infrações de natureza comportamental, 10 respeitam a infrações de natureza prudencial, duas respeitam a infrações a deveres relativos à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, uma respeita a atividade financeira ilícita e uma respeita a infrações às regras em matéria de recirculação de numerário”, refere o BdP, em comunicado.

No contexto das decisões proferidas, acrescenta, foram aplicadas 18 admoestações e coimas que totalizaram os 273,250 mil euros, dos quais 20 mil foram suspensos na sua execução.

No primeiro trimestre do ano, foram decididos 30 processos, a maioria dos quais respeitantes a infracções de natureza comportamental e a infracções a deveres relativos à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.