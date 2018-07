Se pesquisar por "idiot" no Google vai encontrar Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz ser um "génio" e ter um elevado IQ, mas o algoritmo de pesquisa do Google parece discordar. Se pesquisar por "idiot" no motor de pesquisa, as primeiras imagens com que se deparará terão a cara do chefe de Estado norte-americano.

Ainda que Trump se destaca nas imagens encontradas, não foi o único a aparecer nelas. Albert Einstein, laureado com o prémio Nobel de Física em 1921, também aparece, ainda que a generalidade das pessoas não se lhe refiram como sendo "idiota". Robert De Niro também aparece, mas apenas por já ter chamado "idiota" ao presidente norte-americano.

Como qualquer algoritmo, e o do Google não é excepção, pode ser manipulado. Foi o que parece ter acontecido desde que Trump visitou o Reino Unido, com milhares de pessoas a marcharem nas ruas em protesto pela sua visita. Activistas informáticos uniram-se para avançarem com uma campanha digital contra o líder dos Estados Unidos, tentando colocar a música "American Idiot", dos Green Day, em primeiro lugar na tabela do Google. Falharam, mas, por acaso, conseguiram colocar o algoritmo do Google a apresentar Trump quando se pesquisa por "idiot".

Não é a primeira vez que o algoritmo do Google é manipulado e o feitiço pode ter-se virado contra o feiticeiro. A campanha eleitoral das presidenciais norte-americanas de 2016 ainda estavam ao rubro quando qualquer pesquisa com a palavra "violador" direccionada as pessoas para imagens do antigo presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, marido da então candidata presidencial democrata e adversária direta de Trump, Hillary Clinton.

O estudo e manipulação do algoritmo do Google para objetivos de marketing ou de comunicação política não são novos. No entanto, foi a primeira vez que semelhante técnica foi utilizada por ativistas na arena política.