SBSR. Saiba tudo sobre os três dias de festival

Homenagem a Zé Pedro abre o palco principal, no primeiro dia do Super Bock Super Rock

Esta quinta-feira começa a 24º edição do Festival Super Bock Super Rock (SBSR), no Parque das Nações. Os passes e bilhetes diários ainda se encontram disponíveis e as portas abrem às 15h00.

O festival conta com cinco palcos: palco Super Bock, palco EDP, palco LG by Rádio SBSR e palco Somersby, sendo que um deles é dedicado apenas à música portuguesa: o palco LG. Os horários já estão disponíveis.

Para ir até ao parque das nações, a estação de metro (linha vermelha) e comboio mais próxima do recinto é Lisboa Oriente, mas para quem prefere apanhar autocarro, a Carris tem várias opções: 705, 708, 725, 728, 744, 750, 759, 782, 794 e 26B .

Para voltar para casa, as linhas noturnas são os autocarros 208 e 210, que se encontram disponíveis até de madrugada. A Carris vai disponibilizar da01h00 às 05h00 da manhã autocarros grátis, desde a Gare do Oriente até ao Cais do Sodré.

As linhas de metro serão reforçadas nas linhas verde e vermelhas, até à 01h00.

Para aqueles que têm de se deslocar de comboio, têm 30% de desconto na CP em viagens de ida e volta, em serviços Intercidades, Regionais ou InterRegional, entre o dia de hoje e 22 de julho. Para os comboios urbanos, há uma tarifa promoção de 2 euros, ida e volta, para as linhas de Cascais, Sado e Sintra. Para os comboios urbanos no Porto, a tarifa é a mesma e é válida em viagens de comboio na Linha do Norte.

A Altice Arena disponibilizou ainda informações sobre o estacionamento, no caso de as pessoas preferirem levar transporte próprio.