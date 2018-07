Maus relacionamentos podem ser tão prejudiciais para a saúde como o álcool ou o tabaco

Um estudo levado a cabo por uma equipa de investigadores norte-americanos indica que, ter más relações más relações no namoro e conflitos de casais, podem prejudicar tanto a saúde como o álcool e o tabaco.

De acordo com a Associação Internacional para a Pesquisa das Relações no Colorado, nos EUA, foram analisados para o estudo 373 casais heterossexuais ao longo de 16 anos, e ao longo desse mesmo tempo foi sendo feita uma comparação entre as relações mais saudáveis, em contraste com relações onde existia um ambiente conflituoso.

O estudo concluiu então que uma má relação pode mesmo afetar a saúde das pessoas, podendo mesmo fazer inflamações no corpo, distúrbios alimentares, dores de cabeça e reações intensas ao stress. Aliás, alguns dos sintomas provocados pela continuação de uma relação, pode realmente ser muito semelhante aos sintomas provocados pelo tabagismo e pelo alcoolismo.