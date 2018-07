Capa da Time junta Trump e Putin

A revista Time deu a conhecer a nova capa desta semana, que junta dois dos mais irreverentes líderes mundiais: Trump e Putin. No entanto, a maneira em que os dois se apresentam na capa de revista não é usal. A imagem da cara dos dois líderes aparece sobreposta, criando uma só cara.

A artista visual, Nancy Burson, responsável pela montagem disse à Time que “é suposto representar este momento, em particular, seguindo o encontro em Helsínquia, na Finlândia”.

No tweet partilhado pela Time, com a capa, pode ler-se "Trump queria uma cimeira com Putin. Teve mais do que pretendia".

TIME’s new cover: Trump wanted a summit with Putin. He got way more than he bargained for https://t.co/sUu9gGKmmP pic.twitter.com/qq6iOjlis1