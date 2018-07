Estátua de Virgem Maria está a atrair milhares de pessoas | Vídeo

Desde domingo de Pentecostes, 20 de maio em 2018, a Igreja em Las Cruces, no Novo México (EUA), tem atraído milhares de visitantes e especialistas devido à estátua de Virgem Maria, com mais de dois metros de altura, que está a “chorar”, segundo o The Washington Post.

A estátua, que é oca, conhecida como Nossa Senhora de Guadalupe, na localidade, está a verter “lágrimas” compostas por azeite e perfume, segundo um investigador, um líquido usado quando as pessoas se benzem. O resultado foi concluído depois dos investigadores terem recolhido amostras do líquido.

Este fenómeno tem vindo a atrair muitas pessoas desde 20 de maio e, segundo um dos responsáveis da igreja, é inesperado.

“Não acreditamos que o óleo do crisma fosse levado da igreja e usado para adulterar a estátua. Não temos uma explicação para isto”, disse Jim Winder. “Honestamente, é o mais importante. O fenómeno tem levado as pessoas a ficarem mais próximas de Deus”, confessa o mesmo responsável.

“Se isto não tem mão humana, só restam duas razões possíveis – o Diabo e Deus. Tudo o que podemos dizer neste momento é o que não é”, concluiu Winder.

O bispo local Oscar Cantu, explicou à Fox News: ”não há nada no interior que não devesse estar lá, a não ser teias de aranha”.