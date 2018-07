Este é o emprego de sonho de qualquer pessoa

Uma empresa lançou, em várias plataformas online, um anúncio de oferta de emprego. A empresa procura alguém para dormir durante um mês e receber mil euros por isso, impondo apenas uma condição: "O candidato deve estar disponível para passar cada noite de sono nas instalações da Desonno, em Paços de Ferreira".

No anúncio de emprego pode ler-se o seguinte: "A Desonno está a recrutar uma pessoa para dormir 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira, durante o mês de setembro. Proporcionamos excelentes condições de trabalho, a começar desde logo pelo colchão e almofada, escolhidos à medida e conforto do candidato selecionado. Oferecemos um salário de 1.000€, após um mês de noites bem dormidas".

A diretora de marketing Catarina Santos, contactada pelo Diário de Notícias, revela que o obejectivo da empresa “é aumentar as vendas” com o “emprego de sono”. "Não procuramos um jovem ou uma pessoa mais velha. Não estamos à procura de um determinado perfil. Queremos uma pessoa dinâmica e é por isso que a vaga irá para o candidato com a proposta mais original", explicou a responsável.

Com isto, a Desonno pretende estudar “ o tempo que o corpo demora a adaptar-se a um novo colchão".

