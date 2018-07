Benfica. "E-mails e notícias falsas e arguido verdadeiro"

O Benfica emitiu esta quinta-feira um comunicado afirmando que os e-mails divulgados pela revista Sábado, com base no blogue clandestino ‘Mercado de Benfica’, são “falsos no conteúdo e nos endereços oficiais”.

"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD esclarece que os diversos emails divulgados pela notícia do site da revista Sábado, com base em alegados emails publicados no blogue clandestino "Mercado de Benfica", são falsos no conteúdo e nos endereços referidos”, pode ler-se no comunicado, emitido no site oficial dos encarnados.

Depois de avançarem que vão recorrer aos “competentes procedimentos regulatórios e judiciais, nos locais próprios e no momento certo”, o Benfica faz ainda uma referência à “constituição como arguido” de Francisco J. Marques, no caso dos e-mails, afirmado que esta demonstra que “a justiça está a fazer o seu caminho e a seu tempo a produção de conteúdos falsos será devidamente responsabilizada e punida”.

