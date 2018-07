Carro foi roubado com bebé de 4 semanas no banco de trás

Um carro foi roubado esta quinta-feira em Birminghan, no Reino Unido, com um bebé de quatro semanas no banco de trás. As autoridades estiveram em alerta máximo mais de 40 minutos, depois da mãe da criança denunciar o roubo da viatura.

De acordo com o jornal britânico Mirror, a mãe, que era a dona do veículo, ficou mesmo ferida durante o assalto, que foi feito por um grupo que a seguiu até um beco sem saída.

Depois de uma ampla operação de buscas, a polícia de West Midlands anunciou que a bebé foi recuperada e encontrada em segurança num centro de saúde.