Herman José assume que foi vítima de assédio sexual

“Todos me queriam comer”

Herman José admitiu publicamente ter sido vítima de assédio sexual. O humorista fez a confissão no programa “Cá por Casa” da RTP1, à conversa com a atriz lo Apolloni e, durante o programa, falou sobre o seu caso.

“Eu quando entrei para o teatro, era muito bonito e basicamente toda a gente me queria comer. Mas eu não percebia, era muito ingénuo. Saí da escola alemã para o Parque Mayer”, revelou o apresentador.

“O primeiro dia foi logo um encenador que me convidou para uma festa”, começa por contar. “A festa era uma casinha em Sintra com uma caminha aberta, um suminho de laranja e umas pantufas. Era a festa. Nunca desci as escadas tão depressa”, continuava.

No entanto, apesar da confissão, o humorista mostrou-se sempre bem-disposto e divertido durante a conversa no programa da RTP1.