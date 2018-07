Porto. Suspeito de matar jovem de 20 anos em prisão preventiva

Alegado homicida seria ex-namorado do jovem

O suspeito de matar um jovem de 20 anos, na madrugada de quarta-feira, no Porto, ficou esta quinta-feira em prisão preventiva a aguardar julgamento.

De acordo com a Polícia Judiciária, num comunicado a que a agência Lusa teve acesso, o alegado autor do crime, de 28 anos, foi identificado e detido pela Diretoria do Norte da PJ devido à prática de “homicídio qualificado”.

Segundo a PJ, tudo terá acontecido devido a “um desentendimento entre o ora detido e a vítima, seu ex-namorado”, sendo que o suspeito “no interior da residência” da vítima, “desferiu várias facadas” até a morte do jovem.