Estudo. E se a sua primeira memória fosse na verdade fictícia?

De acordo com a ciência, o ser humano não consegue lembrar-se do que aconteceu antes de completar três anos de idade

E se a sua primeira memória não fosse real? Pode parecer estranho, mas é o que nos diz um novo estudo levado a cabo pela City, Universidade de Londres, pela Universidade de Bradford e pela Nottingham Trent, pelo menos se não tinha três anos, já que o cérebro humano não é capaz de recordar nenhum evento antes desta idade.

De acordo com o estudo britânico, 38,6% dos 6.641 participantes, afirmaram que tinham memórias antes dos dois anos de idade e o mais incrível, 893 dos inquiridos disseram mesmo que se recordavam de episódios antes de completarem um ano.

Contudo, de acordo com a ciência, isto não é possível, uma vez que o ser humano não consegue lembrar-se do que aconteceu antes de completar três anos.

Depois de pedirem a todos os participantes que contassem a sua primeira memória e a idade que tinham na altura, os investigadores pediram ainda que não se baseassem em fontes como fotografias ou histórias familiares.

O estudo concluiu então que todas as memórias fictícias são apenas “fragmentos de experiências” que se misturam com as histórias que ouvimos ao longo da vida e também informação recolhida em fotografias que vimos. Tudo isto, junta-se e forma uma única memória.