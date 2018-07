Bruno de carvalho afirma que “as pessoas querem” a sua recandidatura

Bruno de Carvalho reuniu-se esta quinta-feira com o núcleo de deputados sportinguistas na Assembleia da República (AR) e afirmou que “as pessoas querem” a sua recandidatura.

"A recetividade é grande, as pessoas querem esta recandidatura. São cinco anos de trabalho, obra feita, de amor e dedicação ao Sporting. Queremos seguir em frente, aprendendo com o que fizemos de bem e de menos bem. Olhando também para os erros, e perante o que foi bem feito, é sempre mais importante para o Sporting continuar este trabalho e com o líder de um projeto que se tornou vencedor", disse o ex-presidente do Sporting, em declarações à agência Lusa, à saída da AR.

Bruno de Carvalho disse ainda que “cumpriu” todas as medidas do seu programa apresentado em 2011 e acrescentou que está confiante em relação à validade da sua candidatura, apesar de na passada quarta-feira ter sido rejeitada por Marta Soares.

Anteriormente, também os candidatos Frederico Varandas, Fernando Tavares Pereira e Carlos Vieira tinham exposto as suas ideias ao núcleo de deputados leoninos.