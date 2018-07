Chegada de Ronaldo provoca corrida aos lugares cativos da Juventus

O clube italiano anunciou que foram vendidos 29.300 lugares cativos no estádio aos fãs, não havendo oportunidade para abrir a venda ao público

Cristiano Ronaldo só está na Juventus há três dias e o clube italiano já vendeu todos os lugares cativos do estádio. A procura foi tal que dos 29.300 lugares cativos que existem, não houve oportunidade de abrir venda ao público, tendo sido apenas os sócios a conseguir um lugar em todos os jogos da próxima época.

"Os sócios e membros do fã clube oficial da Juventus foram os únicos que conseguiram os novos lugares disponíveis este ano. Assim, não haverá venda ao público", anunciou esta sexta-feira o clube italiano.

A contratação do capitão da seleção portuguesa tem criado euforia entre os fãs da “La Vecchia Signora”, principalmente porque Cristiano Ronaldo, durante os nove anos que esteve no Real Madrid, atingiu o estatuto de melhor marcador da história do clube madrileno.

Para a próxima época foi também já anunciado que serão colocados à venda por jogo 12.000 bilhetes.