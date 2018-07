Sporting. Jorge Jesus já pode quebrar silêncio

A cláusula de confidencialidade do atual treinador do AL Hilal foi retirada por Sousa Cintra

O presidente da SAD do Sporting, Sousa Cintra, anulou da cláusula de confidencialidade, que mantinha Jorge Jesus em silêncio em relação ao que se passou nos últimos meses no clube leonino. Esta regra foi imposta pelo presidente agora destituído, Bruno de Carvalho.

Sousa Cintra conformou à Renascença a decisão.

O ex-treinador do Sporting revelou a existência deste acordo, no dia 8 de junho. "O que posso dizer, neste momento, é que tenho uma cláusula de confidencialidade na minha rescisão e serei penalizado se fugir a esta cláusula", disse Jorge Jesus na altura. "Não me posso alongar sobre o que aconteceu no Sporting", acrescentou.

Se Jesus tivesse quebrado o acordo falando sobre os três anos que esteve no clube, teria de pagar uma indemnização de dez milhões de euros.