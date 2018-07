Merkel diz que a Europa já não pode “contar com os Estados Unidos”

“Não podemos contar com os Estados Unidos como superpotência”, disse Angela Merkel reforçando que este é o momento para a União Europeia assumir o comando dos assuntos que lhe são próximos, como a imigração ilegal.

As recentes declarações de Donald Trump sobre a Europa e a NATO têm arrepiado as relações entre o velho continente e os Estados Unidos, incluindo as declarações do presidente norte-americano de que a Alemanha estava dependente da Rússia.

Sobre o encontro entre Trump e Vladimir Putin, presidente russo, Merkel considera positivo que as reuniões entre os dois países tenham sido retomadas. “Alegro-me com cada encontro (…) em que exista diálogo e, em particular entre esses dois países. É bom para todo o mundo. O facto de nenhum presidente russo ter visitado os Estados Unidos da América desde 2005 penso que não deve ser a normalidade”, afirmou a chanceler alemã.

Depois da cimeira entre a Rússia e os Estados Unidos realizada em Helsínquia, Donald Trump sugeriu via Twitter uma nova cimeira, desta vez nos EUA. Também Putin considerou o encontro entre os dois com um “sucesso”.