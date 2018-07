Fim de semana traz risco máximo de incêndio

O IPMA prevê que as temperaturas vão rondar os 35 graus no Interior e os 26 graus no Litoral

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) lançou um aviso à população, devido às "condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios rurais", em especial nos distritos de Faro, Castelo Branco, Portalegre, Santarém e Beja.

Segundo o IPMA, para estas regiões está previsto "vento do quadrante Oeste, que vai soprar moderado a forte (até 40 Km/h), com rajadas que podem atingir 60 Km/h na faixa costeira ocidental e terras altas (em especial serras da Lousã, S. Mamede e Monchique, durante a tarde e início da noite) e temporariamente de sudoeste na costa sul do Algarve".

Em comunicado, o IPMA acrescenta que as temperaturas vão rondar os 35 graus no Interior e os 26 graus no Litoral "prevendo-se uma ligeira subida em especial no sábado e na segunda-feira (21 e 23 julho)".

"Estas condições configuram índices de risco de incêndio muito elevado a máximo", refere o comunicado, indicando que "no distrito de Faro e em alguns concelhos dos distritos de Castelo Branco, Portalegre, Santarém e Beja, com previsão de agravamento na segunda-feira (23 jul) no Interior Norte e Centro (em especial na região de Trás-os-Montes e nos distritos da Guarda e Castelo Branco)".

A ANPC acrescenta ainda que é necessário “todos adequarem os comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndios rurais”.