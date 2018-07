Almada Forum. Empresa espanhola compra centro comercial por 406,7 milhões de euros

A intenção da empresa espanhola comprar o centro comercial já havia sido noticiada no início do ano

A espanhola Merlin Properties comprou o centro comercial Almada Forum por 406,7 milhões de euros, de acordo com o site oficial da empresa.

Ismael Clemente, presidente executivo da Merlin Properties, afirmou que o Almada Forum é “excecional” e que, apesar da concorrência de vendas online, os centros comerciais continuam a crescer na Península Ibérica.

A intenção da empresa espanhola comprar o centro comercial já havia sido noticiada no início do ano. A Merlin Properties tem feito várias aquisições em Portugal, sobretudo em Lisboa. De acordo com a agência Lusa, o ano passado comprou um edifício no Marquês de Pombal ao Novo Banco, por 60,3 milhões de euros e, em abril, adquiriu um edifício no Parque das Nações, por 33,3 milhões de euros.