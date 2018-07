Sporting. Contas penhoradas por dívidas ao Fisco e Segurança Social

Comissão de Gestão "já liquidou as prestações de IRS do mês de abril e também o valor em dívida à Segurança Social, com o objetivo de descongelar as contas"

Na edição deste sábado, o jornal Expreso avança que o Sporting tem várias contas penhoradas, por dívidas ao Fisco e à Segurança Social.

De acordo com a mesma publicação, várias contas do Novo Banco e da Caixa Geral de Depósitos estão penhoradas devido a dívidas ao Fisco e à Segurança Social. Em causa estarão dívidas relativas ao mês de abril e de maio.

A Comissão de Gestão, que entrou em funções no mês de junho deste ano, "já liquidou as prestações de IRS do mês de abril e também o valor em dívida à Segurança Social, com o objetivo de descongelar as contas", escreve o Expresso.