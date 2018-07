Incêndios. Há dois aviões a realizarem voos de vigilância durante este fim de semana

Este fim de semana, há dois aviões de avaliação e coordenação aérea a realizar hoje e amanhã voos de vigilância e de monitorização, no norte e sul do país, devido ao risco de incêndio, informou à Lusa o Ministério da Administração Interna (MAI).

De acordo com o gabinete do MAI, os voos de vigilância e monitorização vão sobrevoar as regiões da Beira Alta, Trás-os-Montes e Alto Douro, assim como a península de Setúbal, litoral e interior do Alentejo e Algarve.

“Tendo em conta a previsão de agravamento do risco de incêndio rural para os próximos dias, a Autoridade Nacional de Proteção Civil [ANPC] vai reforçar as medidas de prevenção no território do Continente, através do empenhamento de dois aviões de avaliação e coordenação aérea com missões previstas para as regiões norte e sul do país”, indica a nota do MAI.

Os aviões que estarão a sobrevoar estas zonas do país têm a capacidade de observar e recolher imagens relativas às manchas florestais e ainda às áreas adjacentes sobrevoadas.

Recorde-se que onte, a ANPC alertou para risco de incêndio muito elevado a máximo no distrito de Faro e em concelhos dos distritos de Castelo Branco, Portalegre, Santarém e Beja.