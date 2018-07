Internacional

21 de julho 2018

Espanha. “Temos de recuperar a nossa base eleitoral”, pede Pablo Casado

O mais recém eleito líder do Partido Popular (PP) espanhol, Pablo Casado, apelou este sábado, depois de saber que foi escolhido com 57% dos votos, à “unidade” e “integração” no seu projeto da outra candidatura.