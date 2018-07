Penhoras das contas do Sporting "envergonham" Sousa Cintra

Sousa Cintra já confirmou que o Sporting tem as contas bancárias penhoradas por causa das dívidas ao Fisco e à Segurança Social. O presidente da SAD leonina admite sentir-se envergonhado e promete fazer tudo para que esta situação fique resolvida.

"Isso é uma vergonha e eu não gosto de falar mal do Sporting, essas notícias só fazem mal à imagem do clube. É verdade, eles [direção de Bruno de Carvalho] não pagaram, mas a situação está a ser resolvida. Eu prometi resolver os problemas do Sporting e é isso que estou a fazer", explicou.

Recorde-se que a dívida ao Fisco ronda os 2,089 milhões de euros relativos a abril e os 2,299 milhões de euros referentes a maio. Já em relação à Segurança Social, referente ao mês de maio, é de 862 mil euros.