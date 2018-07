Esclarecimento de Tomás Froes a propósito da notícia do SOL

No seguimento das notícias vindas a público sobre uma possível candidatura de Luís Figo à Presidencia do Sporting Clube de Portugal, gostaria de esclarecer todos os Sportinguistas que tenho estado a trabalhar com Luís Figo num projecto e numa visão global para o Sporting.

Um projecto em que Luís Figo se envolveu com toda honra e paixão, e no qual estamos muito empenhados para assegurar as condições necessárias para a sua viabilidade. A visão que ambos partilhamos não foi pensada nem discutida com nenhuma das pessoas ou entidades referidas em alguns órgãos de comunicação Social. O passado está escrito e é certo que não se pretende uma proposta de um presente previsível. O foco, mais do que nunca, tem de estar no futuro. Aproveito para agradecer as milhares de mensagens de incentivo recebidas nos dois últimos dias na certeza de que o que nos move a todos é o futuro sustentável e o engrandecimento do Sporting Clube de Portugal.