Aqui há cinema ao ar livre com entrada gratuita

É fã da Sétima Arte e faz parte do seu perfil a ideia de ver filmes ao livre? Então, prepare a agenda.

A NOS Open Air fez de Tróia a sala de cinema ideal. Todos os sábados, até ao final do próximo mês, tem um filme à sua espera no Jardim do Norte, sempre às 21h30.

O próximo é “Assalto a Londres”. Já em agosto pode assistir a “Paddington 2”, “Monstros Fantásticos”, “Patrulha de Gnomos” e ainda “O Amigo Gigante”.

Para que este seja o programa dos próximos sábados tem apenas de marcar na agenda e aparecer no Jardim do Norte. Não precisa de se preocupar com nada, até porque a entrada é gratuita.