Herrera foi operado ao nariz e às orelhas

A empresa que gere a comunicação do jogador do FC Porto, a StayPro, emitiu um comunicado onde dá conta da operação do internacional mexicano após intervenção ao nariz e às orelhas.

“Com o objetivo de evitar especulações, e com a transparência que sempre me caraterizou, informo que, com a finalidade de respirar com maior facilidade para melhorar o meu rendimento desportivo, realizei uma rinoplastia funcional [nariz], além de uma otoplastia [orelhas”, lê-se no comunicado divulgado pela StayPro.