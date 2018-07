Jornalista da TVI revela que foi agredido pelo ex-namorado

Emanuel Monteiro prefere não revelar o nome do agressor, mas diz que “está muitas vezes, muitas horas, a apenas três metros”, sugerindo que pode tratar-se de um colega que também trabalha na TVI.

A TVI, contactada pelo Correio da Manhã, recusou comentar o caso: "A TVI não comenta a história, que não tem nomes, pode ser inventada", disse a diretora de comunicação Helena Forjaz.

Apesar de não revelar o nome do agressor, o jornalista descreveu os momentos de terror que viveu.

"Começou com um estalo e acabou com um espancamento, dentro da minha própria casa. Estava sem telemóvel, trancado, impedido de fugir ou de pedir ajuda. Estive à espera que o agressor abrisse a gaveta da cozinha e de lá tirasse uma faca para acabar com o que restava de mim", diz Emanuel, garantindo que o medo persiste: "Ainda tenho medo, muito medo. Nunca consegui denunciá-lo por receio", explica.