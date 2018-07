Governo afasta nacionalização dos CTT mas aperta exigência

Os CTT - Correios de Portugal não vão ser nacionalizados, garantiu o secretário de Estado das Infraestruturas Guilherme W. d’Oliveira Martins. No entanto, o governante avisou que não vai tolerar “margem” de “incompetência” ou de “incumprimento”. A empresa foi privatizada em 2014 mas o Estado assinou um contrato de concessão com a administração dos CTT, em vigor até 2020. De acordo com o estabelecido em contrato a cada cinco anos o governo, através da ANACOM e de organizações representativas dos consumidores, avalia a prestação dos serviços dos CTT.

Há dias a ANACOM estabeleceu 24 critérios de qualidade mais exigentes para os CTT, estabelecendo um prazo de seis meses para que a empresa se adapte.

A partir de janeiro de 2019, 99,7% do correio normal tem de ser entregue num máximo de cinco dias havendo ainda a meta de 96,3% da correspondência ter de chegar ao destino em três dias.

Estes são alguns dos critérios a que o governo vai estar “atento” para aferir aferir se são cumpridos assim como “à qualidade do serviço que resulta da lei postal”.

“Estamos para cumprir um contrato e queremos promover a aproximação dos portugueses e acabar com as clivagens que existem entre o litoral e o interior”, sublinhou Guilherme W. d’Oliveira Martins.