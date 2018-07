Seis moradores desalojados devido a embate de camião no Seixal

Na madrugada desta segunda-feira, um camião do lixo embateu num prédio da zona da Amora, concelho do Seixal, obrigando à retirada de seis moradores, por questões de segurança. Segundo a agência Lusa, os danos vão ser avaliados por técnicos da Câmara do Seixal.

O camião do lixo embateu no túnel de acesso ao mercado da Cruz de Pau, atingindo uma viga do prédio. Segundo as autoridades, estas foram alertadas pouco depois da meia-noite.

A Proteção Civil também foi chamada ao local para avaliar as condições de segurança do edifício e acabaram por retirar seis habitantes, que foram encaminhados para a Quinta de Valencia.

Esta manhã, as condições vão ser avaliadas por técnicos da autarquia, para a avaliação das condições de habitabilidade.

No local estão, ainda, agentes da PSP e bombeiros voluntários da Amora.