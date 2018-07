Benfica defronta turcos do Fenerbache

O Benfica ficou a saber, esta segunda-feira, o seu adversário no jogo da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Numa fase em que as hipóteses se baseavam no Fenerbache, no Spartak de Moscovo, no Standard de Liège e no Slavia de Praga, o sorteio ditou que serão os turcos a cruzar caminho com os encarnados.

A primeira mão desta eliminatória será disputada a 7 de Agosto no Estádio da Luz. Por sua vez, a derradeira partida está marcada para o dia 14 de Agosto no Estádio Şükrü Saraçoğlu.

O Benfica volta assim a defrontar o conjunto de Istambul. Recorde-se que da última vez em que estas duas equipas se defrontaram, os encarnados eliminaram os turcos na meia-final da Liga Europa na época 2012/2013.

O triunfo no embate frente ao Fenerbache dará aos comandados por Rui Vitória a possibilidade de disputar o playoff, que depois dará acesso à fase de grupos.

Fique a saber os restantes jogos desta eliminatória da liga milionária:

Standard de Liège - Ajax/Sturm Graz

Slavia de Praga - Dínamo de Kiev

PAOK/Basileia - Spartak de Moscovo