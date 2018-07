Este é considerado o “homem mais só do mundo”. Foi visto agora pela primeira vez em 22 anos | VÍDEO

O órgão do Governo brasileiro FUNAI – Fundação Nacional do Índio divulgou imagens raras daquele que é conhecido como “o homem mais só do mundo”. Trata-se de um homem, com cerca de 50 anos, que vive sozinho na floresta da Amazónia, mais precisamente no estado de Rondônia, desde que, há 22 anos, todos os membros da sua tribo foram assassinados.

No vídeo de cerca de um minuto pode ver-se um homem a cortar uma árvore, com um machado. O homem aparenta estar bem de saúde, o que deixou os membros da fundação aliviados – estes seres humanos têm um sistema imunitário menos complexo e são alvos fáceis de doenças aparentemente inofensivas, como a gripe. Segundos as imagens divulgadas, o indivíduo, que aparenta estar na casa dos 50 anos, não demonstra quaisquer fragilidades.

A FUNAI tem vindo a monitorizar o dia-a-dia deste homem desde 1996. Desde essa altura que se percebeu que não quer ter qualquer contacto com o mundo exterior: abandonou a casa que tinha feito, bem como todos os seus pertences, refugiando-se no meio da selva. O facto de ter presenciado uma experiência tão traumática – a morte do resto da sua tribo – poderá explicar o medo que tem de interagir com estranhos, mantendo-se escondido perto de armadilhas para animais.

Até este ano, foram relatados alguns avistamento, mas não existia qualquer registo fotográfico deste ser humano. Agora, com estas imagens, a fundação prova que este homem ainda está vivo, podendo assim reforçar a necessidade de renovar as ordens de restrição para a proteção da zona em que vive, segundo a BBC. Trata-se de uma área que está atualmente cercada por quintas privadas e que tem sofrido grandes avanços no que diz respeito aos processos de desflorestação – com esta ordem, fica garantida a proibição de quaisquer fatores que possam submeter a vida deste homem a algum tipo de perigo. A proteção d’ ‘o homem mais só do mundo’ já foi contestada várias vezes pelos proprietários de quintas em redor, que veem os seus interesses económicos condicionados por estas regras.

Este homem é classificado como “incontactável”, explica a FUNAI à BBC. Isto significa que nunca teve contacto com a civilização. O massacre que matou toda a sua tribo terá sido perpetrado por de seis agricultores, em 1995, que defendiam ter direito a explorar aquela zona para fins comerciais.

Para prevenir que mais massacres como o de 1995 aconteçam ou que os poucos homens como este ‘solitário’ desapareçam, este fundação tem tido várias iniciativas para promover e proteger os direitos dos povos indígenas no Brasil. Aos olhos da lei brasileira, os índios tem o direito ao seu território.