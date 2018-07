Merkel pede “respeito” à decisão de Ozil

A despedida de Mesut Ozil da seleção da Alemanha está a dar que falar e até os dirigentes germânicos já vieram a público comentar a situação.

Esta segunda-feira, Ulrike Demmer, porta-voz de Angela Merkel, veio declarar que “a chanceler aprecia muito o trabalho de Mesut Özil”, referindo que “a decisão deve ser respeitada”.

Por sua vez, a ministra da justiça alemã, Katarina Barley, aproveitou a ocasião para afirmar que o facto de “um grande futebolista como Özil não se sentir querido no seu país é um sinal alarmante” dos temos que se vivem na Alemanha.

Recorde-se que Mesut Ozil, que já nasceu na Alemanha, mais propriamente em Gelsenkirchen, tem fortes ligações à Turquia, dado que os seus pais são oriundos daquele país.

A polémica subiu de tom após a divulgação de uma foto em que Ozil surge ao lado Recep Tayyip Erdogan, presidente turco. O médio do Arsenal veio explicar que só aceitou tirar a foto paraque a situação não fosse encarada como uma “falta de respeito”, dizendo mesmo que, caso passasse pela mesma situação, “voltaria a fazê-lo”. “Tirar uma foto com o presidente Erdogan não tem nada a ver com política ou eleições, mas com o respeito perante aquele que ocupa o cargo máximo do país da minha família”, explicou o jogador.

Na altura da renuncia, Ozil disse uma frase que mostrou bem como se divide entre os dois países: “Tenho dois corações, um alemão e um turco. Nasci e fui educado na Alemanha e não percebo porque é que há pessoas que continuam sem aceitar que sou alemão”.