Morreu criança que ficou presa numa piscina em Azeitão

Morreu esta segunda-feira a criança de seis anos que, na semana passada, ficou presa num filtro de uma piscina em Azeitão. A notícia foi dada hoje pelo seu pai.

Tudo aconteceu no passado dia 17, quando o menino, de nacionalidade belga, sofreu um acidente na piscina. O alerta foi dado por volta das 13h45. Na altura, foram realizadas manobras de reanimação e a criança foi transportada em estado grave para o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa.

A notícia da morte do menino de seis anos foi dada pelo seu pai no Facebook: “Esta manhã, às 6 da manhã, hora local (7 da manhã, Bélgica) o coração do Vic parou de bater. Nós estávamos aqui, deitados na cama com ele. Ele pediu sempre para estar perto de nós”.