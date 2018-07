Governo português não vai “pôr em causa” o acordo do Brexit

O ministro dos Negócios Estrangeiros português fala em “vários” meses perdidos na negociação do Brexit

O ministro dos Negócios Estrangeiros Augusto Santos Silva disse esta segunda-feira que está praticamente tudo acertado para a Inglaterra sair de vez da União Europeia. Se, por um lado, o acordo em si “no essencial, já está acertado”, também “já estão acertados os compromissos financeiros nos quais o Reino Unido já incorreu e que deve honrar, porque alguns desses compromissos têm pagamentos que são posteriores a 30 de março de 2019”, um dia depois da data estipulada para a saída.

Santos Silva criticou ainda a postura das entidades inglesas, dado que é “da exclusiva responsabilidade do Governo britânico o facto de termos perdido vários meses numa espécie de ‘negociação menos’”, fazendo assim alusão ao facto de o Reino Unido apenas ter entregado um Livro Branco no passado dia 12. “Esse acordo está, no essencial, concluído e não vejo nenhuma razão para o pôr em causa”, acrescentou.

Augusto Santos Silva falou ainda de uma “questão difícil”: a fronteira com a Irlanda. “Ninguém quer que o regresso das fronteiras entre o Reino Unido e a União Europeia signifique o regresso da fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte”.

No que ao futuro diz respeito, segundo o ministro português, o Reino Unido "pretende um acordo futuro com a União Europeia nos termos do qual haverá uma espécie de mercado único para bens, mas não para serviços nem para pessoas".

Apesar de todas as dificuldades inerentes ao Brexit, Santos Silva crê neste “novo acordo”, que regulará “as relações económicas e comerciais, mas também em matéria de migrações e de segurança”.

Recorde-se que o Brexit será concretizado no dia 29 de março de 2019.