Remax vende mil prédios em ano e meio

A Remax vendeu 1001 prédios em Portugal, nos últimos 17 meses. O valor médio por prédio ultrapassou os 724 mil euros, o que corresponde um volume de faturação na ordem dos 725 milhões de euros. Dos compradores, 61% são nacionais, incidindo grande parte no distrito de Lisboa (87%), sendo que, ao nível dos compradores internacionais, o destaque de vendas vai para os brasileiros (9%), franceses (5,5%) e chineses (5%).

Dos compradores nacionais, a maior percentagem de transações verificou-se no distrito de Lisboa. Seguiu-se o distrito de Faro com 3% das transações e o do Porto e de Setúbal com 2,5% cada. Por último, há registo de prédios comprados em vários outros distritos como são o caso de Évora, Leiria, Santarém, Madeira, entre outros.

A maioria dos prédios destinou-se a reabilitação. Segundo, o presidente da mediadora, Manuel Alvarez, “esta tendência verifica-se porque há falta de construção nova e a que existe tem preços elevados. Como consequência da crise prolongada que o setor atravessou, grande parte das empresas de construção nacional desapareceu ou estão em processos de insolvência. Não se estão a construir prédios novos. Por outro lado, é mais fácil a obtenção de crédito para reabilitação do que para compra de terreno novo. Deste modo, quem quer habitação nova tem de reabilitar”. Para o empresário, esta propensão conduz a uma contenção dos preços.

Manuel Alvarez vê com bons olhos a linha que o mercado está a seguir já que promove o desenvolvimento sustentável do mercado habitacional, através da preservação cultural, da proteção ambiental e de vantagens económicas. Além disso, “gera uma cadeia de valor que dá emprego e riqueza a muitos setores da população. Vejamos o exemplo dos arquitetos, que praticamente não tinham trabalho e que agora têm dificuldade em dar resposta a todos os pedidos. Assim como eles, as câmaras municipais acumulam processos.”